Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verletzter E-Bike Lenker - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (03.04.2025) kam es gegen 07:25 Uhr im Bereich der Freiburger Allee und der Bundschuhstraße in Böblingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 24-Jährige war mit seinem E-Bike auf der Freiburger Allee in Richtung Hornberger Straße unterwegs, als plötzlich aus dem Einmündungsbereich der Bundschuhstraße ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem weißen Fahrzeug auf die Freiburger Allee einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 24-Jährige aus und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem E-Bike entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nähere Angaben zum Fahrzeugführer oder seinem Fahrzeug sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell