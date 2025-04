POL-LB: Korntal-Münchingen: Diebstahl von Baumaschinen aus LKW

Ludwigsburg (ots) - Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Tamm gegen unbekannte Täter, die am Mittwoch (02.04.2025) zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr aus einer Tiefgarage in der Stuttgarter Straße in Tamm drei Kompletträdersätze entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädoigte werden gebeten, sich unter Tel. 07141 601014 oder per ...

