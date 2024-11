POL-WHV: Altbatterien von einem Firmengelände in Ebkeriege entwendet - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots) - Am 26.11.2024 ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 16:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 79 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verursacher einen in einer Parklücke parkenden blauen Pkw der Marke VW Typ Passat am linken Außenspiegel beschädigte. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne ...

