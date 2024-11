Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an zwei Pkw in einem Parkhaus in der St-Annen-Straße- Zeugenaufruf

Jever (ots)

In einem Parkhaus in der St-Annen-Straße in Jever wurden am Dienstag unabhängig voneinander zwei Pkw, ein BMW Mini und ein Dacia Jogger, gemeldet, die zerkratzt worden sind. Es konnten bislang keine Täterhinweise erlangt werden.

Als Tatzeiträume können

- für den Pkw BMW der Zeitraum vom 24.11.2024, 16:00 Uhr, bis zum 26.11.2024, 15:08 Uhr, - für den Pkw Dacia der Zeitraum am 26.11.2024 von 11:30 Uhr bis 12:40 Uhr

eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell