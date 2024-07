Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 28.07.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Gangelt-Breberen - Diebstahl eines Ford Kuga

Unbekannte Täter stahlen auf der Mühlenstraße einen in der Hauseinfahrt abgestellten weißen Ford Kuga. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 26. Juli (Freitag), 20.30 Uhr und 27. Juli (Samstag) 07.00 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gangelt - Fahrradträger von Pkw entwendet

In der Nacht von Freitag (26.Juli 2024, 20.00 Uhr) auf Samstag (27. Juli 2024, 09.00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen Fahrradträger der Marke Thule, welcher auf der Anhängerkupplung eines Pkw montiert war. Zur Tatzeit parkte der Pkw auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Schinvelder Straße.

Heinsberg-Dremmen - Lagerräume im Keller aufgebrochen

In der Zeit von Freitag (26 Juli 2024), 17.00 Uhr, bis Samstag (27. Juli 2024), 09.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in mehrere Lagerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastianusstraße in Dremmen ein. Hinweise auf Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle:

Geilenkirchen - Pkw prallt gegen Baum

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. Juli) befuhr gegen 03.45 Uhr ein Pkw die Straße zwischen Randerath und Honsdorf in Fahrtrichtung Honsdorf. Im Bereich einer Linkskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Pkw befand sich ein 25-jähriger Mann aus Übach-Palenberg und ein 23-jähriger Mann aus Aldenhoven. Beide Personen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Wer von den beiden das Fahrzeug führte, konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden, was den Beamten jedoch nicht entging, dass beide Personen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln standen und beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert, um den Fahrer zu ermitteln. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen, der Pkw wurde sichergestellt.

