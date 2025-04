Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Gemmrigheim/Untergruppenbach (Landkreis Heilbronn): 23-jähriger Tatverdächtiger nach PKW-Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen schweren Bandendiebstahls befindet sich ein 23-jähriger Tatverdächtiger seit Mittwoch (02.04.2025) in Untersuchungshaft. Ihm wird zur Last gelegt, zwischen Montagnachmittag (31.03.2025), 16.00 Uhr und Dienstagmorgen (01.04.2025) in Gemmrigheim einen Audi Q7 gestohlen zu haben. Mutmaßlich setzte er im Anschluss an die Tat seine Fahrt in Richtung Heilbronn fort. Am Dienstag (01.04.2025) gegen 10.15 Uhr kam einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Heilbronn bei einer Streifenfahrt nahe Untergruppenbach ein Audi Q7 auf einem Feldweg entgegen. Äußerst auffällig war hierbei, dass beide am Audi angebrachten Kennzeichen verdeckt worden waren. Bei Erkennen des Streifenwagens stoppte der 23-jährige Fahrer das Fahrzeug und ergriff zu Fuß die Flucht. Doch weit kam er nicht, denn die Beamten setzten ihm nach und nahmen ihn vorläufig fest. Der Audi wurde zunächst sichergestellt. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen wurde auch die Anschrift des Halters des Fahrzeugs in Gemmrigheim durch das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen überprüft. Der Halter des Fahrzeugs zeigte sich zunächst verwundert, wähnte er seinen Audi doch auf jenem Parkplatz, auf den er ihn am Vortag abgestellt hatte. Eine Nachschau ergab jedoch, dass dies nicht der Fall war. Der 23 Jahre alte belarussische Staatsangehörige wurde am Dienstag (02.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Richter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Der Wert des Audi wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

