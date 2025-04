Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Sperrmüllbrand greift auf Gebäude über

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend (04.04.2025) meldeten mehrere Bürger gegen 19:10 Uhr über Notruf, dass in der Stuttgarter Straße in Eberdingen ein Wohnhaus brennen würde. Durch die erste vor Ort eintreffende Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses bereits in Vollbrand stand. Ersten Ermittlungen zufolge geriet aus bislang ungeklärter Ursache der in einem Innenhof gelagerter Sperrmüll in Brand. In der Folge griff das Feuer auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Die Bewohner bemerkten das Feuer und konnten ihre Wohnung eigenständig und unverletzt verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort, durch sie konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eines der beiden Gebäude war aufgrund des Brandes unbewohnbar, fünf Bewohner wurden durch die Gemeinde in Notunterkünften untergebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 850.000 Euro. In Abstimmung mit einem Statiker vor Ort wurde die Stuttgarter Straße aufgrund herabfallender Ziegel bis zum nächsten Morgen einseitig gesperrt. Durch das Feuer wurden im betroffenen Gebäude Kabel freigelegt. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und Funkenflug wurde durch den örtlichen Energieversorger für Teilbereiche der Stuttgarter Straße der Strom bis zum Folgetag abgestellt. Vom Polizeirevier Vaihingen/Enz waren vier Streifen eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

