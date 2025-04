Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Kradlenker und 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, auf der Landesstraße 1177 zwischen Weissach und Heimerdingen, auf Höhe des Alten Steinbruchs. Ein 56-jähriger Lenker eines Suzuki Kraftrades befuhr die L 1177 von Weissach kommend in Richtung Heimerdingen. Vor ihm fuhr eine Kolonne von sechs Pkws. Der Kradlenker setzte zum Überholen an. Als er sich auf gleicher Höhe zu einem Porsche Taycan E befand, setzte dieser ebenfalls zum Überholen an. Der Kradlenker bremste sein Krad stark ab und wich nach links aus. Im weiteren Verlauf kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Kradlenker erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der bislang unbekannte Lenker des Porsche setzte seine Fahrt fort, sein Kennzeichen konnte abgelesen werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Erstellung eines Unfallgutachtens an. Zur Bergung des Krades musste die Landesstraße kurzzeitig komplett gesperrt werden. Kurz vor 20:00 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell