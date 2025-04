Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Fußgängerin und runde 200 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag, gegen 14:40 Uhr, auf der Altinger Straße ereignet hatte. Eine 19-jährige Fußgängerin befand sich auf der linken Gehwegseite in Laufrichtung zur Mercedesstraße. Gleichzeitig befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Kia die Mercedesstraße und wollte nach rechts in die Altinger Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er die querende 19-Jährige, welche ihrerseits die Altinger Straße aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links überquerte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Neben den Kräften der Feuerwehr und Rettungsdienst war das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit drei Streifenbesatzungen vor Ort.

