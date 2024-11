Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist im Zug zwischen Bielefeld und Hamm - Bundespolizei sucht Zeugen

Bielefeld - Oelde - Hamm (ots)

Eine Begegnung der besonders widerlichen Art hatte am Donnerstag (14. November) eine junge Frau in einem Zug von Bielefeld nach Hamm.

Sie nutzte den RE 6 um 14.01 Uhr ab Bielefeld in Richtung Köln, als sich während der Fahrt ein Mann neben sie setzte und sich selbst befriedigte. Dabei strich er immer wieder mit dem Handrücken über den Oberschenkel der jungen Frau, die ihn aufforderte, sein Handeln zu unterlassen. Kurz vor dem Halt in Oelde sei der etwa 55-Jährige aufgestanden und vermutlich in Oelde ausgestiegen.

Die Geschädigte erstattete bei der Bundespolizei in Hamm Strafanzeige wegen sexueller Belästigung. Die Sicherung von Videoaufnahmen aus dem Zug wurde veranlasst. Der Mann sei etwa Mitte 50, rund 1,70 Meter groß und wahrscheinlich grauhaarig. Er trug eine schwarze Jacke und eine Supermarkttasche in der Hand.

Die Bundespolizei fragt:

Wer kann Angaben zu diesem Mann machen oder ist Zeuge des Vorfalls geworden? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0 800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell