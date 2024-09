Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle aus PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Montag, 23.09.2024 auf Dienstag, 24.09.2024 drangen bislang unbekannte Täter in der Karlstraße in einen dort geparkten schwarzen PKW BMW ein und entwendeten Wertgegenstände in Höhe von ca. 120.-Euro. In der gleichen Nacht wurde in der Schillerstraße ein grauer PKW Mercedes-Benz angegangen. Hierbei erlangten die oder der Täter keine Beute. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

