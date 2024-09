Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Politisch motivierte Plakatierungen in Eggesin

Eggesin (ots)

Am 12.09.2024 gegen 02:30 Uhr stellten Beamte des PR Ueckermünde während ihrer Streifentätigkeit insgesamt sieben Schilder mit politisch motiviertem Inhalt in der Ortslage Eggesin fest. Diese wurden an Laternen und Ortsschildern angebracht. Darauf zu lesen sind u.a. Schriftzüge mit den Worten "Remigration", "Deislamisierung" oder "Illegale Invasion".

Die Schilder wurden durch die Beamten vor Ort beschlagnahmt. Die Polizei hat eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach § 25 StrWG gegen Unbekannt aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 820, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell