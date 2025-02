Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 21.02.2025 um 13:35 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem 21-jährigen Fahrer eines Pkw in der Daimlerstraße in Grünstadt durch. Während der Kontrolle konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb ein Urin-Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf THC, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel konnte an die Mutter des Betroffenen ausgehändigt werden. Im Anschluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der 21-jährige Fahrer wurde dafür zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung eines berauschenden Mittels wurde eingeleitet. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell