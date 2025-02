Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt

Freinsheim (ots)

Am Abend des 21. Februar 2025 gegen 20:25 Uhr, wurde die Polizei von einer aufmerksamen Zeugin informiert, die einen Verkehrsteilnehmer beobachtet hatte, der durch unsichere Fahrweise auffiel.

Der 31-jährige Fahrer, der aus Dirmstein stammt, konnte durch die Polizei in seinem Mercedes Sprinter in der Bahnhofstraße in Freinsheim angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung bemerkten die Polizeibeamten Auffälligkeiten, die auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen hindeuteten.

Um die genaue Beeinflussung durch Drogen festzustellen, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB eingeleitet.

