POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfall unter Drogeneinfluss auf der L517

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 21.02.2025 gegen 22:00 Uhr, kam es auf der L517, der Straße von Leistadt in Richtung Bad Dürkheim, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Mazda und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem Opel Corsa eines 18-jährigen Fahrers kollidierte, der in Richtung Leistadt unterwegs war.

Der 18-jährige Fahrer aus Lambsheim erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme zeigten sich beim dem 25 Jahre alten Unfallverursacher drogentypische Auffallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin, THC und Opiate.

Daraufhin wurde dem 25-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c StGB eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

