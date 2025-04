Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Neue Leiterin der Polizeiwache Datteln

Die Polizistinnen und Polizisten an der Wache Datteln bekommen eine neue Chefin: Die Erste Polizeihauptkommissarin (EPHKin) Esther Arnold-Strunz (50) übernimmt zum 1. Mai die Leitung der Polizeiwache Datteln. Zuvor war sie Wachleiterin der Polizeiwache in Castrop-Rauxel. Sie tritt in Datteln die Nachfolge von EPHK Hans-Peter Posch an, der in den Ruhestand eintritt.

"Mit Hans-Peter Posch geht ein erfahrener Polizeibeamter in den Ruhestand, der in Datteln Hervorragendes geleistet hat. Es ist gut, dass ihm eine ebenso erfahrene Kollegin nachfolgt, die auf seine gute Arbeit aufbauen kann", so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Esther Arnold-Strunz hat sich bereits in Castrop-Rauxel bewährt und ich bin überzeugt, sie wird ebenso gut in Datteln wirken."

Esther Arnold-Strunz ist seit 1994 im Polizeidienst, ihren Dienst versieht sie seit 2003, lediglich mit kurzen Unterbrechungen, im Polizeipräsidium Recklinghausen. Datteln kennt sie bereits, sie war dort als Dienstgruppenleiterin und Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes eingesetzt, bevor sie - als erste Frau mit der Verantwortung für eine große Einsatzwache im Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen - im Jahr 2020 Wachleiterin in Castrop-Rauxel wurde.

"Die Rückkehr nach Datteln war mir ein Herzensanliegen, daher habe ich mich sofort auf die Nachfolge von Hans-Peter Posch beworben. Jetzt hat es geklappt und ich kann sagen: ich bin wieder hier, in meinem Revier", schmunzelt Arnold-Strunz. "Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren und der Stadtverwaltung, die ich ja aus meinen früheren Verwendungen kenne."

Esther Arnold-Strunz ist Mutter von zwei Kindern. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Ski, geht reiten oder verbringt sie in ihrem Garten.

