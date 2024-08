Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zwei Autos stoßen zusammen

Anstatt abzubiegen fuhr am Dienstag in Riedlingen eine 57-Jährige geradeaus und verursacht einen Unfall.



Die Frau sei laut Polizeiangaben gegen 11 Uhr in der Ziegelhüttenstraße unterwegs gewesen. Sie hatte sich mit ihrem Opel auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen eingeordnet und musste an der roten Ampel anhalten. Als die Lichtzeichenanlage für sie auf Grün schaltete, fuhr die 57-Jährige los. Anstatt in die Zwiefalter Straße abzubiegen, fuhr sie geradeaus weiter in Richtung Berufsschule. Dort kam ihr ein 36-Jährige mit seinem Audi samt Anhänger entgegen. Der war in der Zwiefalter Straße in Richtung Daugendorf unterwegs und hatte Grün. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 1.500 Euro, den am Audi auf ca. 2.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.

