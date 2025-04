Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Juwelier-Laden

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde bei einem Juwelier-Geschäft in der Innenstadt eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Täter gegen 2.40 Uhr gewaltsam Zutritt ins Gebäude am Markt. Nachdem ein Teil der Jalousie entfernt war, hebelten die Täter die Glas-Eingangstür auf. Im Laden wurden zwei Vitrinen aufgebrochen, aus denen Schmuck erbeutet wurde. Zeugen waren auf die Tat aufmerksam geworden, sie konnten sehen, wie die Täter in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Vor Ort konnte außerdem mutmaßliches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Dafür werden auch (weitere) Zeugen gesucht, die nähere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

