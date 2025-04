Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall mit Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Bereich Dortmunder Straße/ Neuer Hellweg wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Dortmund war gegen 15:00 Uhr auf dem Neuen Hellweg unterwegs und wollte nach links auf die Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 47-Jährige aus Castrop-Rauxel mit ihrem Auto auf der Dortmunder Straße stadtauswärts. Es kam zum Zusammenstoß. Die 47-Jährige und ihr 67-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Weiterhin wurde eine Vierjährige aus Dortmund leicht verletzt. Das Mädchen saß im Auto der 30-Jährigen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle kurzfristig.

