Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln/Marl/Haltern am See: Über 60 Verstöße bei Fahrradkontrollen festgestellt

Recklinghausen (ots)

In den Städten Recklinghausen, Datteln, Marl und Haltern am See hat die Polizei am Dienstag (29.04.) verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus standen Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende.

Die Polizei musste über 60 Verstöße ahnden. in 62 Fällen wurde ein Verwarngeld verhängt, weil die Fahrenden beispielsweise als "Geisterradler" unterwegs waren oder andere Verkehrsregeln missachtet haben. Zwei Fahrradfahrer bekamen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil sie bei "rot" über eine Ampel gefahren sind.

Aber nicht nur Rad- und E-Scooter-Fahrende wurden kontrolliert, die Polizei führte auch Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden 157 Verkehrsteilnehmende erwischt, die zu schnell unterwegs waren. 16 waren sogar so schnell, dass sie eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige bekommen. Der Rest muss ein Verwarngeld zahlen.

Die Polizei wird auch künftig solche Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Recklinghausen weiter zu erhöhen.

