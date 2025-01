Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Stromunfall am Bahnhof Mertingen - Jugendlicher kletterte auf Waggon

Mertingen (ots)

Ein Teenager hätte seinen Leichtsinn beinahe mit dem Leben bezahlt. Der 16-Jährige kletterte auf einen abgestellten Güterwaggon und erlitt einen Stromschlag aus der Oberleitung. Trotz regelmäßiger Warnungen der Bundespolizei, sich von Bahnstrom Oberleitungen fernzuhalten, kam es zu dem Stromunfall.

Am Sonntagabend (26. Januar) befanden sich ein 16-jähriger Pole, ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Deutscher auf dem Heimweg von einer Faschingsveranstaltung am Bahnhof Mertingen. Ohne erkennbaren Grund kletterte der Pole auf einen der Güterwaggons und richtete sich mit vollem Oberkörper auf. Dabei kam es zu einem Stromüberschlag der 15.000 Volt führenden Oberleitung. Der Junge fiel vom Waggon und erlitt eine stark blutende Kopfverletzung. Seine beiden Begleiter alarmierten sofort den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Durch den Stromschlag erlitt der Teenager eine Verbrennung an der Hand und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. Glücklicherweise besteht bei den Verletzungen keine akute Lebensgefahr.

Die Bundespolizei warnt regelmäßig davor, auf Züge zu klettern. Bei einer Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu der 15.000 Volt führenden Oberleitung kann es zu einem Spannungsübersprung kommen. Solche durch Leichtsinn und Unachtsamkeit selbst verursachten Unfälle enden häufig tödlich. Überlebende können meist erst nach monatelangen Klinikaufenthalten entlassen werden. Sie leiden oft ein Leben lang an körperlichen Folgen und gesundheitlichen Schäden.

Die Bundespolizei bittet Eltern, ihre Kinder immer wieder auf die Gefahren, welche von Bahnanlagen ausgehen, eindringlich hinzuweisen. Weiterhin ergeht der Appell an Gruppen, auf ihre Freunde einzuwirken, damit es nicht immer wieder zu solchen Vorfällen wie am vergangenen Wochenende kommt.

Weitere Informationen zum sicheren Verhalten auf den Bahnanlagen gibt es auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

