Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Neuer Leiter der Polizeiwache Castrop-Rauxel

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Stefan Brode wird Nachfolger von Esther Arnold-Strunz

Ab dem 01.05.2025 steht der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Stefan Brode an der Spitze der Polizeiwache in Castrop-Rauxel. Er tritt die Nachfolge von EPHKin Esther Arnold-Strunz an. Sie wechselt wiederum in ihr "altes Revier" nach Datteln und übernimmt dort die Leitung der Wache.

Im Polizeidienst ist Stefan Brode bereits seit 1998. Nach seinem abgeschlossenen Studium an der HSPV in Gelsenkirchen im Jahr 2001 versah er seine Dienste im Polizeipräsidium in Gelsenkirchen und in Dortmund. Im Jahr 2011 wechselte er zum Polizeipräsidium Recklinghausen und lernte dort die Stadt Castrop-Rauxel kennen.

Bis 2015 konnte er hier seine ersten Erfahrungen als stellvertretender Wachdienstführer im Bereich der Führungsverantwortung sammeln. Sein Wissen ausbauend, folgten Stationen als Wachdienstführer in den Polizeiwachen Recklinghausen und Bottrop. 2020 übernahm er dann seine erste Verwendung als Dienstgruppenleiter in Datteln, bevor er im November 2023 die Führungsverantwortung der Dienstgruppe -B- in der Wache in Recklinghausen übernahm.

Stefan Brode, angesprochen auf seine neue Aufgabe: "Damals hätte ich nie damit gerechnet, im Jahr 2025 als Wachleiter nach Castrop-Rauxel zurückzukehren. Umso mehr freue ich mich auf diese neue Herausforderung und gehe gerne zurück."

Mit Stefan Brode beauftragt Friederike Zurhausen einen erfahrenen Polizeibeamten mit der Leitung der Polizeiwache in Castrop-Rauxel. "Ich habe Herrn Brode als engagierten Polizeibeamten kennengelernt und bin mir sicher, dass er sich in seiner neuen Aufgabe wohlfühlen und schnell einarbeiten wird. Aufgrund seiner Erfahrung wird er an die gute Arbeit seiner Vorgängerin anknüpfen und die Aufgabe vollends erfüllen", so die Polizeipräsidentin.

Stefan Brode ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater eines 8-jährigen Sohnes. In seiner Freizeit spielen sie gerne gemeinsam Fußball oder gehen zum Judo. Auch die Gartenarbeit und das Kochen gehören zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Seinen Urlaub verbringt er gerne an und auf der See.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell