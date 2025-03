POL-PDTR: Versuchter Aufbruch eines Opferstocks in der Löschemer Kapelle in Wasserliesch

Kell am See (ots) - In der Zeit von Montag, 24.02.2025 bis Donnerstag, 27.02.2025, ca. 17:15 Uhr kam es in der Ruwerstraße Höhe Hausnummer 13 in Kell am See zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein PKW der Marke Jaguar, grau-metallic, wurde dabei an der Stoßstange, vorne links beschädigt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zweckdienliche Angaben zur Aufklärung des Verkehrsunfalls mit Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

mehr