Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unfall mit Baum; A 7/Wedemark: Motorradfahrer stürzt auf Autobahn; Buchholz (Aller): Radfahrerin übersehen

Heidekreis (ots)

05.06.2025 / Unfall mit Baum

Munster: Zwischen Oerrel und der Einmündung nach Dethlingen (L 240) kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 49-Jähriger befuhr die B 71 mit seinem Auto in Richtung Munster, als er gegen 18:15 Uhr nach rechts von der Straße abkam. Hier überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und stieß dann mit einem Straßenbaum zusammen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der schwerverletzte 49-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

05.06.2025 / Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn

A 7/Wedemark: Auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Nach einer Vollbremsung kippte das Motorrad eines 76-Jährigen alleinbeteiligt auf die rechte Seite und er verletzte sich hierdurch schwer. Der Fahrer wurde daraufhin in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

05.06.2025 / Radfahrerin übersehen

Buchholz (Aller): Am Donnerstagmorgen kam es auf der Schwarmstedter Straße (B 214) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Der 25-jährige Fahrer eines Autos übersah hierbei die auf dem Radweg fahrende 16-Jährige mit ihrem Fahrrad, als er gegen 07:35 Uhr von einem dortigen Tankstellengelände fuhr. Die 16-Jährige stürzte hierdurch und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell