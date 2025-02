Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fellnase landet in Obhut der Bundespolizei und überlebt

Aachen (ots)

Am Donnerstag hat ein tierliebes Paar einen kleinen Vierbeiner vor den winterlichen Witterungsverhältnissen gerettet und ihn bei der Wache am Hauptbahnhof der Bundespolizei abgegeben.

Der kleine Kerl wurde bereits in der Nacht zuvor ohne Herrchen oder Frauchen gesichtet. Als sich die Situation am Folgetag nicht geändert hatte, nahm das Paar den kleinen Hund kurzweilig in seine Obhut, um ihn der Wache der Bundespolizei zu übergeben. Das dürfte sein großes Glück gewesen sein. Denn zurzeit herrschen in der Nacht zum Teil Temperaturen unter 0 Grad.

Die Beamtinnen und Beamten erkannten schnell die Not des kleinen Vierbeiners und nahmen sich seiner an. Zunächst zeigte er sich noch schreckhaft, verängstigt und sehr mitgenommen, was sich jedoch nach kurzer Zeit legte. Kurzer Hand besorgte man Wasser zum Trinken und etwas Futter und brachte ihn in einen Teil der Wache, der ruhig und ohne viel Betrieb war. Dort beruhigte sich der Kleine schnell, da auch Streicheleinheiten und seelischer Beistand folgten. Das Ordnungsamt wurde verständigt, die Ausschau nach den Besitzern des kleinen Vierbeiners hielten.

Dank der Mithilfe aller Beteiligten konnte der Hund nun wieder in die Obhut seines Herrchens gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell