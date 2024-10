Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw überschlagen

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Mann aus Leutesdorf die Waldbreitbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Aufgrund von Gegenverkehr touchierte er einen geparkten Pkw wodurch sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an seinem und dem geparkten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell