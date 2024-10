POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Edeka Center Neuwied - Zeugensuche!

Linz am Rhein (ots) - Am Montagvormittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fußgänger. Der 25-jährige Fußgänger wollte vom Rosengarten aus die Straße am Sändchen überqueren. Zeitgleich bog eine 45-jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls vom Rosengarten aus nach rechts in die Straße Am Sändchen ab und übersah den querenden Fußgänger. Es kam zur Kollision, wobei der Fußgänger leicht ...

