POL-PDNR: Einbruch in einen Werkstattraum

Flammersfeld (ots) - Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 04.50 Uhr, geriet in der Siebengebirgsstraße in Flammersfeld ein Kaugummiautomat in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr Flammersfeld gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

