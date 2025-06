Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

05.06.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall

Hodenhagen: Am Donnerstagabend kam es auf der L 190 in Höhe der Einmündung zur L 159 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-Jähriger tödlich und ein 31-Jähriger schwer verletzt wurden. Der 28-Jährige befuhr die L 190 mit einem Auto von Walsrode kommend in Richtung Hodenhagen, als er gegen 19:15 Uhr auf regennasser Fahrbahn in der dortigen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einem Straßenbaum. Der 28-Jährige verstarb noch am Unfallort. Sein 31-jähriger Beifahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 190 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell