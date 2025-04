Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

02. April 2025| Kreis Stormarn | 01.04.2025 - Bargteheide

Gestern Abend (01.04.2025), gegen 20.20 Uhr, kam es im Bereich der Rathausstraße, in Höhe des dortigen Penny-Marktes, in Bargteheide zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Beamten suchen Zeugen!

Der Polizei wurde eine Person gemeldet, die mehrfach die Rathausstraße ohne ersichtlichen Grund überquerte, ohne Rücksicht auf den fließenden Verkehr zu nehmen. Weiterhin soll sich der Mann auch auf die Fahrbahn gelegt haben, und so ein Weiterfahren von Fahrzeugen verhindert haben. Aufgrund dessen sei es bereits zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Nur durch umsichtiges Handeln von Fahrzeugführern sei es bislang zu keinem Unfallgeschehen gekommen.

Die Beamten der Polizeistation Bargteheide trafen vor Ort auf einen ortsbekannten Ammersbeker. Dieser wurde zum Unterlassen seiner Handlungen aufgefordert. Doch schon kurz nach der Ansprache und der Aufforderung durch die Polizisten lief der 44-Jährige erneut auf die Straße.

Aufgrund seiner zunehmenden Uneinsichtigkeit und der Gefährlichkeit seines Handelns für sich und andere wurde der Ammersbeker zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam genommen.

Die Beamten der Polizeistation Bargteheide führen die weiteren Ermittlungen und haben ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Ermittler suchen nun Geschädigte.

Wer musste ggf. ausweichen oder gar eine Gefahrenbremsung vornehmen, um ein Unfallgeschehen zu verhindern? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04532/7071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell