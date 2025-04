Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zehnjähriges Kind wird angefahren - Unfallfahrer entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

01. April 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.03.2025 - Geesthacht

Bereits am Samstagabend (29.03.2025) ist es in der Straße "Am Schleusenkanal", im Ein- und Zufahrtsbereich zum Familia-Markt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind gekommen, im Zuge dessen sich der Zehnjährige leicht verletzte.

Gegen 19.40 Uhr betraten drei Kinder die Straße Am Schleusenkanal von der Famila-Markt-Seite aus, um die Straße zu überqueren. Im gleichen Moment befuhr ein Pkw, vermutlich ein gold-metallig-farbener Mercedes Benz in kleiner SUV-Größe, die Straße Am Schleusenkanal in Richtung Steinstraße.

Während zwei der Kinder auf der Fahrbahnmarkierung zwischen den beiden Fahrstreifen stehen blieben, lief der 10- jährige Junge weiter über die Straße und stieß dort mit dem herannahenden Pkw zusammen. Das Kind schleuderte zunächst durch die Luft und blieb an einem nahe gelegenen Baum liegen. Er verletzte sich dabei leicht.

Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Hinweise, die zur Aufklärung des Unfallhergangs sowie zur Identität des Unfallfahrers beitragen können, werden von den Beamten des Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegengenommen. Ebenso kann sich der bisher unbekannte Pkw-Fahrer unter dieser Rufnummer melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell