POL-RZ: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

02. April 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.04.2025 - Ratzeburg

Gestern Nachmittag (01.04.2025), gegen14.40 Uhr, ereignete sich in der Jägerstraße, in Höhe des Einmündungsbereiches zur Sedanstraße, in Ratzeburg ein Verkehrsunfall, dabei wurde eine Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 62-jährige Pedelec-Fahrerin aus Nordfriesland die Jägerstraße in Richtung Ratzeburger Innenstadt. In Höhe des Einmündungsbereiches zur Sedanstraße kollidierte aus noch ungeklärter Ursache die Zweiradfahrerin mit einem in gleiche Richtung fahrenden Nissan Micra einer Mecklenburgerin. Die 62 Jahre alte Frau stürzte und und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde umgehend notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 20-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständigengutachten angeordnet.

