Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wedemark: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn

Heidekreis (ots)

Wedemark: Am Donnerstagabend kam es auf der A 7, in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Gegen 22:55 Uhr geriet ein 49-Jähriger mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er mit der Betongleitschutzwand zusammen. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein 47-Jähriger, der die Autobahn ebenfalls mit seinem Auto in Richtung Hamburg befuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte mit dem bereits verunfallten Fahrzeug. Der 49-Jährige und sein 41-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Der 47-Jährige wurde lebensbedrohlich und seine 31-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein 42-Jähriger und ein 36-Jähriger, die beide die A 7 mit ihren Autos in Richtung Hamburg befuhren, kollidierten im weiteren Verlauf mit den auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen. Ihre Fahrzeuge wurden hierdurch beschädigt. Sie wurden nicht verletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die A 7 in Richtung Hamburg für etwa 11 Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell