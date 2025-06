Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung der PI Heidekreis zum Pfingstwochenende 06.-09.06.2025

Landkreis Heidekreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr wurde ein 19-jähriger Mann auf seinem E-Scooter durch die Kollegen in der Walsroder Straße in Soltau angehalten und kontrolliert. Da die Kollegen einige Auffälligkeiten hinsichtlich einer möglichen Drogenbeeinflussung feststellten, wurde dem Mann Blut abgenommen und ein Verfahren eingeleitet.

Im Berichtszeitraum kam es zu zwei Einbrüchen. Im Bereich Ahlden kam es spätabends zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täterschaft hebelte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangte so in das Haus. Es wurden Geld und Tabak entwendet. In der Inseler Straße in Schneverdingen wurde am Freitagnachmittag die Haustür aufgehebelt und Geld aus dem Haus entwendet.

Walsrode, A 7, RF Hannover, km 92,700, PP Wolfsgrund Freitagnacht näherten sich unbekannte Täter einem dort geparkten Sattelzug, öffneten den Tankdeckel und entwendeten ca. 500 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Der Fahrer, der in seinem Führerhaus schlief, stellte den Diebstahl erst am nächsten Morgen bei einer Abfahrtskontrolle fest. Zeugen dieses Diebstahls können sich beim PK Bad Fallingbostel unter der Telefonnummer 05162/972-115 melden.

Wedemark, A 7, RF Hannover, km 114,300

Am späten Samstagabend verlor ein georgischer Fahrer, aus bislang unbekannter Ursache, auf der Autobahn 7 in Richtung Hamburg, kurz hinter der Anschlussstelle Berkhof, die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit der Betongleitwand, die sich zwischen den Richtungsfahrbahnen befindet, und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer kollidierte frontal mit dem verunfallten Pkw. Die beiden georgischen Insassen verstarben noch am Unfallort. Die beiden Insassen des aufgefahrenen Pkw wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Für die Unfallermittlung und die anschließenden Reinigungsmaßnahmen musste die Autobahn in dem Bereich für 11 Stunden gesperrt werden.

Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw im Stadtgebiet Bad Fallingbostel. Der Fahrer konnte lediglich einen moldawische Führerschein vorzeigen. Da er jedoch bereits seit zwei Jahren in Deutschland wohnhaft ist und Moldawien noch nicht zur Europäischen Union gehört, hätte er seinen Führerschein umschreiben und sich einen deutschen Führerschein ausstellen lassen müssen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer eingeleitet.

Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in Essel einen 19-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der unbelehrbare Heranwachsende in den vergangenen Monaten bereits mehrfach ohne Führerschein und Versicherung auf einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen war. Dieses bestätigte sich auch am Freitag, sodass weitere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

Am Samstagabend wurde durch eine Zeugin eine Körperverletzung in der Ebbinger Straße gemeldet. Zwei Männer würden einen einzelnen Mann angreifen. Kurz bevor die Beamten vor Ort eingetroffen sind, kehrten die Täter mit einem Pkw zum Tatort zurück. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer des PKW ergab 0,69 Promille. Zusätzlich stand der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von THC, sodass ihn neben dem Strafverfahren wegen einer Körperverletzung auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss erwartet. Das Opfer konnte bislang nicht angetroffen werden und wird gebeten, sich in einer Polizeidienststelle zu melden.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hannoversche Straße in Walsrode. Vermutlich aufgrund des vorherigen Genusses alkoholischer Getränke kam die 22-jährige Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen stehenden Pkw. Danach setzte die Unfallverursacherin die Fahrt, trotz zwei platter Reifen, fort und stellte den Pkw in einem circa zehn Kilometer entfernten Waldstück ab. Durch Verkehrsteilnehmer wurde der stark beschädigte Pkw der Polizei Walsrode gemeldet. Nach kurzweiliger Ermittlung wurde die Unfallverursacherin identifiziert und erschien daraufhin in der Dienststelle in Walsrode. In der Wache ergab ein Atemalkoholtest, trotz deutlichen zeitlichen Verzuges, noch einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,83 Promille. Die Unfallverursacherin zeigte sich geständig und gab zu, unter Alkoholeinfluss den Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Daraufhin wurde der jungen Frau eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag in den Abendstunden wurde der Polizei Walsrode gemeldet, dass im Bereich Hodenhagen zwei namentlich bekannte Männer im Alter von 47 und 31 Jahren jeweils einen Pkw führen, obwohl diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Pkw nicht zugelassen sind und für einen der Pkw darüber hinaus kein Versicherungsschutz besteht und sich entstempelte Kennzeichen an diesem befinden, die nicht zum Fahrzeug gehören. Gegen die beiden Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag entzündeten unbekannte Täter eine Holzbank auf dem Schulgelände der Kooperativen Gesamtschule. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder der Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.

