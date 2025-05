Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Sexualdelikt in Barntrup

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Lippe / Barnturp - Die Kriminalpolizei Bielefeld fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, eine Jugendliche überfallen und sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hielt sich eine Jugendliche am Dienstag, 06.05.2025, gegen 16:30 Uhr im Bereich der Bellenbruchstraße in Barntrup auf. Dort erschien der unbekannte Täter, folgte der Geschädigten, sprach sie an und brachte sie schließlich zu Boden. Dann kam es zu sexuellen Handlungen durch den unbekannten Täter.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 170 und 175 cm groß sein. Er soll blonde Haare und blaue Augen haben. Bei der Tat soll er ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeanshose getragen haben.

Ein Phantombild des gesuchten Täters ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/167821

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 der Polizei Bielefeld fragen: Wer kann Hinweise auf die Identität des gezeigten Mannes geben?

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen unter der 0521/545-0.

