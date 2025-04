Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, OT Echte, Höhe Hauptstraße 52, 04.04.2025, zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum ist es in Echte, in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 52, gegenüber der dortigen Apotheke, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter hat hierbei den Pkw Skoda Fabia einer 47-jährigen Geschädigten aus ein Einbeck touchiert. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Gegen den unbekannten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. Nr. 05382-95390 (bas).

