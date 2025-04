Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus dem Auto gestohlen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Dienstag, 08.04.2025, 13.15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Dienstag räumte ein 63-jähriger Mann aus Hardegsen seinen Einkauf auf einem Supermarktparkplatz in sein Auto aus. Während er danach etwas wegbrachte, begab sich vermutlich eine unbekannte Person ans Auto und entnahm die Geldbörse, was vom 63-Jährigen nicht bemerkt wurde.

Nachdem er den Parkplatz auf der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg verlassen hatte, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Auch eine nachfolgende Absuche führt nicht zum Auffinden.

Es kam zu einem Schaden von ca. 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

