Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße 248

Wetterschacht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Bundesstraße 248 (Echte-Oldenrode), Wetterschacht Gemarkung Oldershausen. Zeit: Sonntag, 6. April 2025, 19:20 Uhr. Am Sonntag, 06. April, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 248, Höhe Wetterschacht, ein Verkehrsunfall und es waren ein roter und ein schwarzer PKW VW Golf beteiligt. Auch sei ein Zeuge mit seinem PKW von Seesen kommend in Richtung Echte gefahren. Er kam den Unfallbeteiligten entgegen und passierte somit die Unfallstelle am Wetterschacht. Dieser Zeuge wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel 05382 95390, zu melden, um dass Unfallgeschehen aufzuklären ! Er hat vermutlich den Unfall mit den beiden VW Golf's -rot und schwarz- nicht wahrgenommen.

