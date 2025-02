Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Lkw-Fahrer beschädigt Fußgängerbrücke und verursacht hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt rund 60.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag (27.02.2025) gegen 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Höpfigheimer Straße in Steinheim an der Murr. Ein 39-Jähriger war dort mit einem Lkw ortsauswärts in Richtung Höpfigheim unterwegs und fuhr im Bereich des Schulzentrums unter einer Fußgängerbrücke durch. Dabei stieß ein fest an dem Lkw montierter und mutmaßlich nicht vollständig eingefahrener Hydraulikkran gegen die Brücke, wobei ein Stück Beton herausgerissen wurde. Die herabfallenden Betonteile beschädigten die Windschutzscheibe am Volvo eines 25-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Kran wurde durch die Kollision mit der Fußgängerbrücke teilweise aus seiner Verankerung gerissen und fiel auf die Ladefläche des Lkw, wo er eine dort stehende Kiste zerdrückte. Dadurch wurden wiederum Teile der Kiste weggeschleudert, die einen Seat auf einem Autotransporter trafen und beschädigten. Die Fußgängerbrücke wurde bei dem Unfall zwar beschädigt, musste jedoch nicht weiter abgesichert werden. Der Lkw des 39-Jährigen wurde stark beschädigt und war nicht mehr verkehrssicher, weshalb er unter Polizeibegleitung zu einem Firmengrundstück gelotst und dort abgestellt wurde.

