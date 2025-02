Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Die unterschiedlichen Maschen der Betrüger - Beispiele und aktuelle Fälle aus Vaihingen an der Enz und Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Von "A" wie Abofalle bis "Z" wie Zahlungsbetrug - die Liste der Betrugsmaschen ist lang. Im Endeffekt dienen sie alle einem Ziel: Betrüger möchten sich am Vermögen anderer bereichern.

Immer wieder berichten wir über Betrugsfälle, die sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ereignen. Oft sind es Anrufe falscher Polizeibeamter, Schockanrufe oder andere Trickbetrügereien per Telefon oder Messenger. Doch die Betrüger agieren vielfältig. Erst am 27.02.2025 haben wir über sogenannte "Quishing-Fälle" mit QR-Codes berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5980714). Aber auch Betrug im Zusammenhang mit Handwerkerleistungen, unberechtigte Zahlungsaufforderungen oder Anlagebetrügereien sind oder waren Gegenstand der Ermittlungen bei Schutz- und Kriminalpolizei in den Landkreisen Böblingen und Ludiwgsburg (Beispiele: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5474370, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5967966, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5844582).

Am Donnerstag (27.02.2025) wurde ein 47-Jähriger in Vaihingen an der Enz aus einem Auto heraus von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Der Unbekannte bot dem 47-Jährigen zwei Smartphones für 500 Euro zum Kauf an und zeigte zwei Originalverpackungen sowie eine Rechnung eines Elektronikmarkts aus Berlin vor. Der 47-Jährige witterte ein Schnäppchen, ging auf das Angebot ein und übergab dem Unbekannten 500 Euro in bar. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Handys in den Verpackungen gebraucht, auf eine ausländische Sprache eingestellt und Passwortgeschützt waren, so dass sie für den 47-Jährigen nicht zu verwenden sind. Die Herkunft der Telefone ist noch unklar.

Ebenfalls am 27.02.2025 bot ein angeblicher Fassadenreiniger in Herrenberg-Gültstein seine Dienste an der Haustüre an. Eine 53-Jährige gab die Außenreinigung ihres Hauses in Auftrag und bezahlte 600 Euro in bar, ohne dafür eine Rechnung zu erhalten. Nachdem der "Handwerker" die Arbeiten vermeintlich beendet hatte, bemerkte die 53-Jährige, dass nicht alle Gebäudeteile gereinigt worden waren. Zudem waren Schäden entstanden, die mutmaßlich auf unsachgemäße Ausführung oder Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel zurückzuführen sind.

Tipps und Hinweise der Polizei zu den vielfältigen Betrugsmaschen erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell