Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Einen älteren Motorroller der Marke Yamaha entwendeten noch unbekannte Täter am Donnerstag (27.02.2025) zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Friedrich-Siller-Straße in Kornwestheim. Das Kleinkraftrad stand vor einem Wohnhaus und hat eine komplett schwarze Lackierung. Der Restwert wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel 07154 1313-0 oder per Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

