Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach verbotenem Autorennen beim Flugfeld gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Situation kam es für einen 57-jährigen BMW-Lenker und einen noch unbekannten Lenker eines mutmaßlich weißen Skoda am Mittwoch (26.02.2025) gegen 21:10 an der Kreuzung Heinkelstraße und Flugfeld-Allee. Der 57-Jährige stand zunächst hinter dem weißen Skoda an der Ampel der Heinkelstraße auf der mittleren Fahrspur, welche als kombinierte Geradeaus-Linksabbiegerspur ausgewiesen ist. Als beide Fahrzeuglenker bei Grünlicht losfuhren, kam von hinten auf der links gelegenen Linksabbiegerspur ein weißer Pkw und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und sehr knappem Seitenabstand an beiden Fahrzeugen vorbei, um ohne zu bremsen geradeaus in die Flugfeld-Allee weiterzufahren. Sowohl der 57-Jährige und als auch der Skoda-Lenker mussten eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern. Als sie danach wieder losfuhren, kam ein weiterer Pkw, ebenfalls von hinten auf der Linksabbiegerspur und überholte beide Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und fuhr geradeaus weiter in die Flugfeld-Allee. Der 57-Jährige wich noch nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem zweiten Pkw soll es sich um einen schwarzen BMW mit Böblinger Kennzeichen (BB-) handeln.

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere den Lenker des weißen Skoda, die durch die Fahrweise der noch unbekannten Teilnehmer des illegalen Rennens gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

