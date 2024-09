POL-MG: Autofahrer schlägt und beleidigt Fußgänger nach Verkehrsunfall | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Aus noch unbekannter Ursache geriet am Mittwoch, 4. September, gegen 5.50 Uhr an der Straße zur Burgmühle in einer Tiefgarage ein Auto in Brand. Anwohner verständigten Feuerwehr und Polizei. Den Feuerwehrleuten gelang es schnell, den Brand zu löschen. An dem Auto entstand jedoch Totalschaden. Feuer und Rauch beschädigten zudem Teile der Tiefgarage, die die Polizei danach vorläufig absperrte. ...

