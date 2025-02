Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte versuchen Pferdeanhänger zu stehlen

Ludwigsburg (ots)

Nicht weit gekommen sind noch unbekannte Diebe die zwischen Dienstag (25.02.2025) 14:00 Uhr und Donnerstag (27.02.2025) 11:30 Uhr versuchten, einen in der Straße "Monrepos" in Ludwigsburg-Eglosheim abgestellten Pferdeanhänger zu entwenden. Hierzu beschädigten die Täter zunächst die Sicherung der Anhängerkupplung und zogen den Anhänger anschließend in einen Feldweg. Nach knapp 150 Metern ließen die Täter den Anhänger aus unbekannten Gründen dort stehen und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

