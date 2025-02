Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 26-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr am Donnerstag (27.02.2025) gegen 15.50 Uhr die Stammheimer Straße in Richtung Bahnhof entlang. Auf Höhe der Einmündung "Schmale Straße" kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zunächst zwei festverbaute Sperrbaken, eher er mit einer Litfaßsäule kollidierte. Der 26-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, ebenso wie ein Jahr altes Mädchen, das auch in dem Mercedes saß. Das Mädchen wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

