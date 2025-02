Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Unfallflucht mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (27.02.2025) gegen 09:15 Uhr ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der 12-Jährige fuhr auf seinem Fahrrad die Mönchsbergstraße entlang, überquerte die Bietigheimer Straße und radelte weiter auf der Straße "Große Äcker". Dort kam ihm ein noch unbekannter Mann am Steuer eines vermutlich braunen Kleinwagens entgegen, der aufgrund parkender Fahrzeuge am Fahrbahnrand mittig auf der Straße fuhr. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Bein des 12-Jährigen, der infolge dessen stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrrad sowie am Fahrradhelm des Jungen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und das verletzte Kind zu kümmern. Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und längere Haare sowie einen Bart getragen haben. Auf der Rückbank des Kleinwagens sollen nach Angaben des 12-Jährigen zwei Schulkinder gesessen sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

