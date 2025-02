Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Erfurt und der Polizei zum Entführungsfall in Erfurt

Erfurt (ots)

In dem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt und der Staatsanwaltschaft Erfurt bzgl. der Entführung eines 16-Jährigen syrischen Mädchens durch dessen Vater und weitere Mittäter wurden bereits am 01.02.2025 durch das Amtsgericht Erfurt Europäische Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige u. a. wegen Freiheitsberaubung erlassen. Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit der Zielfahndung des LKA Thüringen mit der tschechischen Polizei konnte heute in den Mittagsstunden in Prag die Gewahrsamnahme der Geschädigten und die Festnahme des Vaters realisiert werden. Die Festnahme eines weiteren Mittäters erfolgte heute in den Nachmittagsstunden in Erfurt durch Kollegen der örtlichen Polizei. Nach ersten Erkenntnissen geht es dem Mädchen gut. Der Dank der Thüringer Polizei und der Staatsanwaltschaft Erfurt gilt auch ausdrücklich den Kollegen der tschechischen Polizei. Der guten und konstruktiven länderübergreifenden Zusammenarbeit ist der schnelle Fahndungserfolg zu verdanken. Aufgrund der noch anstehenden weiteren kriminalpolizeilichen Arbeit wird um Verständnis dafür gebeten, dass aktuell keine weiteren Informationen mitgeteilt werden können.

