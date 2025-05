POL-BI: Handtaschen aus PKW gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein bewusstloser Radfahrer wurde am Mittwochmorgen, 07.05.2025, an der Straße Am Ostbahnhof aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Umständen mitteilen können. Gegen 06:00 Uhr bemerkte ein Passant einen 31-jährigen Radfahrer aus Gütersloh, der bewusstlos am Boden lag. Sein Fahrrad lag etwa 100 Meter entfernt auf dem Bürgersteig hinter zwei am Fahrbahnrand ...

