POL-BI: Gurt-Kontrolle deckt Drogenfahrt auf

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 07.05.2025, legte eine unbekannte Person an mehreren Stellen in der Bielefelder Innenstadt Feuer. Es kam zu diversen Sachbeschädigungen. Die Kriminalpolizei sucht einen tatverdächtigen Mann, der eine schwarze Jacke und eine graue Kapuze trug. Gegen 23:00 Uhr brannten zunächst in der Hermannstraße, im Bereich zwischen der Turnerstraße und der ...

mehr