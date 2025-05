Polizei Bielefeld

POL-BI: Mülltonnen und Plakate angezündet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 07.05.2025, legte eine unbekannte Person an mehreren Stellen in der Bielefelder Innenstadt Feuer. Es kam zu diversen Sachbeschädigungen. Die Kriminalpolizei sucht einen tatverdächtigen Mann, der eine schwarze Jacke und eine graue Kapuze trug.

Gegen 23:00 Uhr brannten zunächst in der Hermannstraße, im Bereich zwischen der Turnerstraße und der August-Bebel-Straße, mehrere Mülltonnen, eine mobile Baustellentoilette und ein Plakat auf einem Supermarktparkplatz. Das Feuer konnte durch die zuerst eintreffenden Polizisten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.

Am Altstädter Kirchplatz brannte wenig später, gegen 23:10 Uhr, ein Pappkarton an einer Hauswand.

In der Paulusstraße, im Bereich zwischen dem Willy-Brandt-Platz und der Kavalleriestraße, brannte gegen 23:45 Uhr eine weitere Mülltonne. Ein Zeuge entnahm das brennende Papier von der Mülltonne und ließ es auf dem Gehweg abbrennen.

Gegen Mitternacht meldete ein Passant der Polizei, dass eine Person Plakate in der Marktstraße anzünden würde, erneut im Nahbereich des dort gelegenen Supermarktes.

Die alarmierten Polizisten kontrollierten im Rahmen der Fahndung mehrere Personen, die sich im Umfeld der Tatorte aufhielten. Ein Tatverdacht gegen eine Person erhärtete sich nicht.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell